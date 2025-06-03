Фенербахче хочет подписать опытного форварда Интера

"Фенербахче" интересуется нападающим миланского "Интера" Мехди Тареми. Об этом сообщает Эрсан Сердар.

Контракт 32-летнего иранца с "Интером" рассчитан до лета 2027 года. Однако, Тареми не оправдал ожиданий руководства "нерадзурри" после своего перехода в июле 2024 года на правах свободного агента. В связи с этим, миланский клуб рассматривает возможность его продажи уже этим летом.

Мехди в сезоне 2024/25 сыграл 43 матча, в которых забил 3 гола и отдал 9 ассистов.