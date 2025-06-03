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Фенербахче хочет подписать опытного форварда Интера
Мехди Тареми может сменить клубную прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" интересуется нападающим миланского "Интера" Мехди Тареми. Об этом сообщает Эрсан Сердар.
Контракт 32-летнего иранца с "Интером" рассчитан до лета 2027 года. Однако, Тареми не оправдал ожиданий руководства "нерадзурри" после своего перехода в июле 2024 года на правах свободного агента. В связи с этим, миланский клуб рассматривает возможность его продажи уже этим летом.
Мехди в сезоне 2024/25 сыграл 43 матча, в которых забил 3 гола и отдал 9 ассистов.
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Источник:Ersan Serdal
Опубликовал: Екатерина Власова
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