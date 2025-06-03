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Фенербахче хочет подписать опытного форварда Интера

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Мехди Тареми может сменить клубную прописку

Фенербахче хочет подписать опытного форварда Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фенербахче" интересуется нападающим миланского "Интера" Мехди Тареми. Об этом сообщает Эрсан Сердар.

Контракт 32-летнего иранца с "Интером" рассчитан до лета 2027 года. Однако, Тареми не оправдал ожиданий руководства "нерадзурри" после своего перехода в июле 2024 года на правах свободного агента. В связи с этим, миланский клуб рассматривает возможность его продажи уже этим летом.

Мехди в сезоне 2024/25 сыграл 43 матча, в которых забил 3 гола и отдал 9 ассистов.

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Фенербахче (Стамбул) Интер (Милан) Мехди Тареми
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Источник:
Ersan Serdal
Опубликовал: Екатерина Власова
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