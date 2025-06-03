Защитник Челси: Барселона заслужила выход в финал Лиги чемпионов, но иногда футбол бывает несправедливым

Левый защитник "Челси" Марк Кукурелья поделился своими мыслями о выступлении "Барселоны" в Лиге чемпионов этого года.

"Мало кто ожидал такого выступления "Барселоны". Они подарили нам удовольствие и заслужили выход в финал Лиги чемпионов. Иногда футбол бывает несправедливым, но у них впереди светлое будущее", - сказал футболист.

Напомним, что "Барселона" дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".