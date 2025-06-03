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Защитник Челси: Барселона заслужила выход в финал Лиги чемпионов, но иногда футбол бывает несправедливым
Кукурелья поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Челси" Марк Кукурелья поделился своими мыслями о выступлении "Барселоны" в Лиге чемпионов этого года.
"Мало кто ожидал такого выступления "Барселоны". Они подарили нам удовольствие и заслужили выход в финал Лиги чемпионов. Иногда футбол бывает несправедливым, но у них впереди светлое будущее", - сказал футболист.
Напомним, что "Барселона" дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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