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Защитник Челси: Барселона заслужила выход в финал Лиги чемпионов, но иногда футбол бывает несправедливым

Испания

Кукурелья поделился своими мыслями

Защитник Челси: Барселона заслужила выход в финал Лиги чемпионов, но иногда футбол бывает несправедливым

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник "Челси" Марк Кукурелья поделился своими мыслями о выступлении "Барселоны" в Лиге чемпионов этого года.

"Мало кто ожидал такого выступления "Барселоны". Они подарили нам удовольствие и заслужили выход в финал Лиги чемпионов. Иногда футбол бывает несправедливым, но у них впереди светлое будущее", - сказал футболист.

Напомним, что "Барселона" дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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