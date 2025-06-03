Деку высказался о трансферных планах Барселоны на это лето

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.

Несмотря на нынешние сомнения относительно возможности регистрации новых игроков из-за финансовых ограничений, Деко пообещал подписание от двух до четырех новичков.

"Мы не будем продавать наших лучших игроков. Мы будем развиваться с теми же игроками, что и в этом сезоне. Мы заключим два, три или четыре контракта, но не будем спешить на рынок как сумасшедшие", — заявил спортивный директор.