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Деку высказался о трансферных планах Барселоны на это лето

Испания

Мы заключим два, три или четыре контракта (с)

Деку высказался о трансферных планах Барселоны на это лето

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.

Несмотря на нынешние сомнения относительно возможности регистрации новых игроков из-за финансовых ограничений, Деко пообещал подписание от двух до четырех новичков.

"Мы не будем продавать наших лучших игроков. Мы будем развиваться с теми же игроками, что и в этом сезоне. Мы заключим два, три или четыре контракта, но не будем спешить на рынок как сумасшедшие", — заявил спортивный директор.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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