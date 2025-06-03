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Деку высказался о трансферных планах Барселоны на это лето
Мы заключим два, три или четыре контракта (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.
Несмотря на нынешние сомнения относительно возможности регистрации новых игроков из-за финансовых ограничений, Деко пообещал подписание от двух до четырех новичков.
"Мы не будем продавать наших лучших игроков. Мы будем развиваться с теми же игроками, что и в этом сезоне. Мы заключим два, три или четыре контракта, но не будем спешить на рынок как сумасшедшие", — заявил спортивный директор.
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