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Испанский гранд может подписать лидера Милана

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Испанский гранд может подписать лидера Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" Мадрид этим летом ищет нового левого защитника, и одним из вариантов, который рассматривается, является Тео Эрнандес из "Милана". 27-летний игрок хорошо знаком мадридцам, ведь он проходил через академию клуба, прежде чем совершить спорный переход в "Реал" в 2017 году.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "Атлетико" уже вышел на первоначальный контакт относительно потенциального подписания француза. Сам Тео, похоже, все больше приближается к уходу этим летом, поскольку он, очевидно, потерял доверие со стороны руководства на "Сан-Сиро". Сейчас активно обсуждается его возможный переход в Саудовскую Аравию, в частности в "Аль-Хиляль".

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Однако Тео пока не дал зеленый свет на переход на Ближний Восток. И, похоже, именно это открыло двери для одного из ведущих клубов испанского футбола вступить в борьбу. Впрочем, по данным издания, "Атлетико" хоть и сделали запрос об условиях сделки и готовности игрока вернуться, но пока конкретных шагов еще не было.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Тео Эрнандес провел 49 матчей за "Милан", отметившись 5 голами и 6 ассистами.

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Атлетико (Мадрид) Милан Тео Эрнандес
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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