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Экс-голкипер сборной Испании возглавил молодежку команды из топ-5 Ла Лиги

Испания
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Отдыхать не станет

Экс-голкипер сборной Испании возглавил молодежку команды из топ-5 Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший вратарь сборной Испании Пепе Рейна начал тренерскую карьеру.

42-летний Рейна назначен на должность наставника молодежной команды U-19 "Вильярреала", за который он в свое время выступал на протяжении пяти лет в разные периоды. Сроки соглашения между сторонами неизвестны.

Свою игровую карьеру Рейна завершил по итогам сезона 2024/25. До этого момента Пепе, помимо "Вильярреала", защищал цвета "Комо", "Барселоны", "Ливерпуля", "Наполи", "Баварии", "Милана", "Астон Виллы" и "Лацио".

Прошлую кампанию "Вильярреал" закончил на пятом месте в Ла Лиге, набрав 70 очков.

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Испания Пепе Рейна Вильярреал тренер
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