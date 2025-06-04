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Экс-голкипер сборной Испании возглавил молодежку команды из топ-5 Ла Лиги
Отдыхать не станет
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вратарь сборной Испании Пепе Рейна начал тренерскую карьеру.
42-летний Рейна назначен на должность наставника молодежной команды U-19 "Вильярреала", за который он в свое время выступал на протяжении пяти лет в разные периоды. Сроки соглашения между сторонами неизвестны.
Свою игровую карьеру Рейна завершил по итогам сезона 2024/25. До этого момента Пепе, помимо "Вильярреала", защищал цвета "Комо", "Барселоны", "Ливерпуля", "Наполи", "Баварии", "Милана", "Астон Виллы" и "Лацио".
Прошлую кампанию "Вильярреал" закончил на пятом месте в Ла Лиге, набрав 70 очков.
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???? @PReina25 vuelve a casa ????— Villarreal CF (@VillarrealCF) June 2, 2025
???? El exguardameta amarillo dirigirá al Juvenil A del Villarreal CF en su primera experiencia en los banquillos.
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