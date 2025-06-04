Реал нацелился на подписание вундеркинда Аякса

Марокканский футболист Абделла Оуазан, которому всего 16 лет, оказался в центре внимания топ-клубов Европы, в частности мадридского "Реала". Его контракт с "Аяксом" заканчивается 30 июня, а сам игрок проводит лишь первый год на уровне юношеской команды, однако уже успел поразить своими выступлениями.

Оуазан стал лучшим игроком Кубка Африки U-17, что лишь подкрепило интерес со стороны ведущих европейских клубов. Абделла считается креативным футболистом, способным действовать как на позиции атакующего полузащитника, так и в центре поля. "Реал" следит за ним уже давно.

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По информации издания MARCA, уже состоялись первые контакты между клубом и представителями футболиста. Хотя переход еще не оформлен, Оуазан может присоединиться либо к юношеской команде мадридцев, либо даже к "Кастильи".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Оуазан сыграл 20 матчей за молодежные команды "Аякса", забив 7 голов и отдав 1 ассист.