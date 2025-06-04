  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал нацелился на подписание вундеркинда Аякса

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал нацелился на подписание вундеркинда Аякса

Испания

Талантливый юноша

Реал нацелился на подписание вундеркинда Аякса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марокканский футболист Абделла Оуазан, которому всего 16 лет, оказался в центре внимания топ-клубов Европы, в частности мадридского "Реала". Его контракт с "Аяксом" заканчивается 30 июня, а сам игрок проводит лишь первый год на уровне юношеской команды, однако уже успел поразить своими выступлениями.

Оуазан стал лучшим игроком Кубка Африки U-17, что лишь подкрепило интерес со стороны ведущих европейских клубов. Абделла считается креативным футболистом, способным действовать как на позиции атакующего полузащитника, так и в центре поля. "Реал" следит за ним уже давно.

Читайте такжеУйдет летом или нет? Лунин определился со своим будущим в Реале

По информации издания MARCA, уже состоялись первые контакты между клубом и представителями футболиста. Хотя переход еще не оформлен, Оуазан может присоединиться либо к юношеской команде мадридцев, либо даже к "Кастильи".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Оуазан сыграл 20 матчей за молодежные команды "Аякса", забив 7 голов и отдав 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Барселона рискует попасть под серьезные санкции УЕФА. В чем причина?
yellow-arrow
Экс-голкипер сборной Испании возглавил молодежку команды из топ-5 Ла Лиги
yellow-arrow
Цыганков приобрел дом в Жироне - Источник
Аякс (Амстердам) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MARCA
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости