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Барселона рискует попасть под серьезные санкции УЕФА. В чем причина?

Испания

Также у организации есть претензии к двум командам из АПЛ

Барселона рискует попасть под серьезные санкции УЕФА. В чем причина?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" может оказаться наказанной за нарушение правил финансового фэйр-плей (FFP). Об этом информирует The Times.

Конкретные санкции пока не утверждены, но предварительные предположения указывают на два возможных варианта:

  1. ограничение на количество игроков, которых клуб может зарегистрировать для участия в Лиге чемпионов;
  2. вычет очков во время группового этапа в следующем сезоне.

Следует отметить, что еще в 2023 году УЕФА оштрафовал "Барселону" на 500 тысяч евро за предоставление недостоверной информации о прибыли за 2022 финансовый год.

Клуб обжаловал это решение, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, постановив, что штраф на самом деле является мягким наказанием.

Источник добавляет, что с санкциями также могут столкнуться "Челси" и "Астон Вилла". Впрочем, они будут менее суровыми, учитывая, что это только их первое нарушение. Клубам в соревнованиях УЕФА разрешено терять только 170 млн фунтов стерлингов за три года, и обе английские команды должны быть оштрафованы за несоблюдение правил.

Ожидается, что свой вердикт по этим делам УЕФА вынесет в течение ближайших нескольких недель.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Александр Бураков
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