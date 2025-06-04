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Последствия провального сезона. Клуб Ла Лиги отправил в отставку спортивного директора

Испания
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Последствия провального сезона. Клуб Ла Лиги отправил в отставку спортивного директора

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Севилья" расторгла контракт со спортивным директором Виктором Ортой и его помощниками.

"Клуб хотел бы поблагодарить Виктора Орту и его команду за их усилия и профессионализм в течение последних двух сезонов и желает им всего наилучшего во всех будущих начинаниях", - говорится в сообщении пресс-службы "красно-белых".

Орта работал с "Севильей" с 2023 года. До этого Виктор сотрудничал с "Лидсом", "Мидлсбро", "Эльче", "Зенитом" и "Вальядолидом".

Прошедший сезон андалусийцы завершили на 17-м месте в чемпионате Испании.

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Севилья Ла Лига Виктор Орта
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Источник:
Sevilla
Опубликовал: Александр Бураков
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