Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Последствия провального сезона. Клуб Ла Лиги отправил в отставку спортивного директора
Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" расторгла контракт со спортивным директором Виктором Ортой и его помощниками.
"Клуб хотел бы поблагодарить Виктора Орту и его команду за их усилия и профессионализм в течение последних двух сезонов и желает им всего наилучшего во всех будущих начинаниях", - говорится в сообщении пресс-службы "красно-белых".
Орта работал с "Севильей" с 2023 года. До этого Виктор сотрудничал с "Лидсом", "Мидлсбро", "Эльче", "Зенитом" и "Вальядолидом".
Прошедший сезон андалусийцы завершили на 17-м месте в чемпионате Испании.
Популярное сейчас
- Группа клубов интересуется вингером Шахтера. Горняки хотят выручить за него не менее 50 млн евро
- Будущее Забарного и Лунина, риски для Ворсклы и новый клуб Индзаги. Главные новости за 3 июня
- Президент Кудровки: Инфраструктура Реала стоит десятки миллиардов долларов, а у них база в селе
- Уйдет летом или нет? Лунин определился со своим будущим в Реале
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре