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Полузащитник Барселоны прокомментировал слухи о его возможном переходе в ПСЖ

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В его подписании заинтересован лично Луис Энрике

Полузащитник Барселоны прокомментировал слухи о его возможном переходе в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Гави прокомментировал слухи о его возможном переходе в "Пари Сен-Жермен".

"Люди могут верить в те истории, которые появляются в СМИ, но этого не произойдет. Я абсолютно уверен в том, что останусь в "Барселоне". Я мечтаю играть за этот клуб до конца своей карьеры, и я сделаю все возможное, чтобы остаться здесь как можно дольше. Это клуб моей жизни, поэтому я хочу добиваться здесь успеха", — сказал испанец для Mundo Deportivo.

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Добавим, что 20-летний Гави в сезоне 2024/25 провел 42 матча за "Барселону" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 ассистами. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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