Реал хочет помешать планам ПСЖ по подписанию главного таланта Аргентины

Мадридский "Реал" хочет помешать планам "Пари Сен-Жермен" по подписанию главного таланта Аргентины.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, представители "сливочных" обратились к окружению Франко Мастантуоно и "Ривер Плейту", за который играет 17-летний плеймейкер. "Реал" включается в борьбу с "ПСЖ" за его трансфер, несмотря на то, что французский клуб также провел переговоры со всеми вовлеченными сторонами, но не подписал соглашение с игроком.

Отмечается, что для Мастантуоно переход в "Реал" стал бы осуществлением его детской мечты.

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В текущем сезоне Франко Мастантуоно забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 19 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.