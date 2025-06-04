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Талантливый вингер Бетиса может продолжить карьеру в Германии

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Талантливый вингер Бетиса может продолжить карьеру в Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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19-летний Хесус Родригес, жемчужина "Бетиса", привлек внимание ряда европейских клубов. Как сообщает издание Fichajes, "РБ Лейпциг", который всегда внимательно следит за молодыми талантами, вышел вперед в борьбе за юного игрока и уже подготовил первое предложение, которое с учетом бонусов может достичь 20 миллионов евро.

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В "Бетисе" понимают, что удержать Родригеса будет непросто – особенно учитывая заинтересованность клубов с серьезными проектами и ориентацией на развитие молодежи. И "РБ Лейпциг", известный своей ставкой на игроков с потенциалом, как раз считает, что испанский вингер идеально вписывается в их модель. Сам игрок сохраняет концентрацию и профессионализм и публично не высказывался, хотя его окружение признает, что он очень положительно оценивает интерес со стороны Бундеслиги.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Родригес провел 32 матча за первую команду "Бетиса" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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