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Испанский гранд намерен подписать сенсационного игрока Ла Лиги, за которым следят клубы в АПЛ

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Испанский гранд намерен подписать сенсационного игрока Ла Лиги, за которым следят клубы в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский гранд намерен подписать сенсационного игрока Ла Лиги.

Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство мадридского "Атлетико" настаивает на подписании талантливого 22-летнего нигерийского полузащитника "Хетафе" Кристантуса Уче, за которым также следят некоторые клубы из АПЛ.

Отмечается, что "Астон Вилла", "Ньюкасл", "Лидс", "Вулверхмептон", "Брентфорд", "Борнмут" и "Сандерленд" очень внимательно наблюдают за его ситуацией. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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В сезоне 2024/25 Кристантус Уче забил 4 гола и отдал 6 ассистов в 33 матчах за "Хетафе" в чемпионате Испании. Летом прошлого года он перешел в "Хетафе" за 500 тыс. евро, а сейчас его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 8 млн. евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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