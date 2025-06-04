Спортивный директор Жироны высказался о будущем главного тренера команды

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель рассказал о планах клуба относительно будущего главного тренера Мичела Санчеса.

"У него остался еще один год по контракту. Мы довольны, но что с ним дальше? Он принес нам много успехов, и мы хотели бы, чтобы он остался еще на несколько лет. Посмотрим, что будет, но мы хотим, чтобы он остался еще на несколько лет", - сказал Кике Карсель.