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Спортивный директор Жироны высказался о будущем главного тренера команды

Испания

Мы хотели бы, чтобы он остался еще на несколько лет (с)

Спортивный директор Жироны высказался о будущем главного тренера команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель рассказал о планах клуба относительно будущего главного тренера Мичела Санчеса.

"У него остался еще один год по контракту. Мы довольны, но что с ним дальше? Он принес нам много успехов, и мы хотели бы, чтобы он остался еще на несколько лет. Посмотрим, что будет, но мы хотим, чтобы он остался еще на несколько лет", - сказал Кике Карсель.

Добавим, что "Жирона" в сезоне 2024/25 заняла 16 место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 41 балл.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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