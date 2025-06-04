Карвахаль - о своем будущем: Я бы хотел попробовать свои силы в MLS

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался о своем будущем в клубе и поделился мыслями об участии в Клубном чемпионате мира, который состоится в этом году в США в период с 14-го июня по 13-е июля.

"Да, очевидно, что я хотел бы попробовать свои силы в другой лиге за пределами Европы, если я не буду играть один день за "Реал". Возможно, как вариант, это была бы MLS.

Я думаю, что клубный чемпионат мира — это замечательный новый турнир, где будут соревноваться лучшие команды мира, что следует из его названия, поэтому мы все в клубе очень этому рады. Мы уже имеем опыт участия в подобных турнирах".