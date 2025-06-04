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Карвахаль - о своем будущем: Я бы хотел попробовать свои силы в MLS
Опытный защитник размышляет над продолжением своей карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался о своем будущем в клубе и поделился мыслями об участии в Клубном чемпионате мира, который состоится в этом году в США в период с 14-го июня по 13-е июля.
"Да, очевидно, что я хотел бы попробовать свои силы в другой лиге за пределами Европы, если я не буду играть один день за "Реал". Возможно, как вариант, это была бы MLS.
Я думаю, что клубный чемпионат мира — это замечательный новый турнир, где будут соревноваться лучшие команды мира, что следует из его названия, поэтому мы все в клубе очень этому рады. Мы уже имеем опыт участия в подобных турнирах".
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Напомним, что действующий контракт 33-летнего Дани Карвахаля с "Реалом" истекает в конце июня 2026 года.
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