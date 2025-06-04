  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Карвахаль - о своем будущем: Я бы хотел попробовать свои силы в MLS

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карвахаль - о своем будущем: Я бы хотел попробовать свои силы в MLS

Испания

Опытный защитник размышляет над продолжением своей карьеры

Карвахаль - о своем будущем: Я бы хотел попробовать свои силы в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался о своем будущем в клубе и поделился мыслями об участии в Клубном чемпионате мира, который состоится в этом году в США в период с 14-го июня по 13-е июля.

"Да, очевидно, что я хотел бы попробовать свои силы в другой лиге за пределами Европы, если я не буду играть один день за "Реал". Возможно, как вариант, это была бы MLS.

Я думаю, что клубный чемпионат мира — это замечательный новый турнир, где будут соревноваться лучшие команды мира, что следует из его названия, поэтому мы все в клубе очень этому рады. Мы уже имеем опыт участия в подобных турнирах".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что действующий контракт 33-летнего Дани Карвахаля с "Реалом" истекает в конце июня 2026 года.

Читайте такжеДани Карвахаль рассказал, когда он планирует вернуться на поле
По теме
yellow-arrow
Возвращение в Европу. 23-летний полузащитник Аль-Ахли близок переходу в Порту
yellow-arrow
Спортивный директор Жироны высказался о будущем главного тренера команды
yellow-arrow
Испанский гранд намерен подписать сенсационного игрока Ла Лиги, за которым следят клубы в АПЛ
Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MARCA
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости