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Бавария возобновила интерес к звездном вингеру Атлетик Бильбао
Атлетик ожидает, что Уильямс останется в команде и сыграет с ними в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" снова заинтересовалась левым вингером "Атлетик Бильбао" Нико Уильямсом.
По информации Bayern & Germany, мюнхенский клуб уже рассматривал трансфер игрока весной прошлого года, но тогда не все в руководстве клуба были убеждены в его способностях. Однако ситуация кардинально изменилась после того, как Уильямс блестяще выступил на чемпионате Европы в составе сборной Испании.
Сейчас "Атлетик" ожидает, что Уильямс останется в команде и сыграет с ними в Лиге чемпионов следующего сезона. Однако, если игрок будет открыт к переходу, он, вероятно, будет требовать зарплату не менее 10 миллионов евро в год.
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