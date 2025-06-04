Бавария возобновила интерес к звездном вингеру Атлетик Бильбао

"Бавария" снова заинтересовалась левым вингером "Атлетик Бильбао" Нико Уильямсом.

По информации Bayern & Germany, мюнхенский клуб уже рассматривал трансфер игрока весной прошлого года, но тогда не все в руководстве клуба были убеждены в его способностях. Однако ситуация кардинально изменилась после того, как Уильямс блестяще выступил на чемпионате Европы в составе сборной Испании.

Сейчас "Атлетик" ожидает, что Уильямс останется в команде и сыграет с ними в Лиге чемпионов следующего сезона. Однако, если игрок будет открыт к переходу, он, вероятно, будет требовать зарплату не менее 10 миллионов евро в год.