Вингер сборной Испании - о Ямале: Я бы очень хотел, чтобы он выиграл Золотой мяч

Левый вингер "Атлетик Бильбао" и сборной Испании Нико Уильямс высказался о своем коллеге по национальной команде Ламине Ямале.

"Ламин невероятен. Он это демонстрирует. Надеюсь, у него все будет хорошо. У него невероятный год. Я бы очень хотел, чтобы он выиграл "Золотой мяч"! Как я всегда ему говорю, для этого он должен много работать.

Ламин и я похожи, нам нравятся одинаковые вещи, мы всегда радостные, любим шутить с другими, хорошо ладим со всеми. Он замечательный парень", - сказал Нико.