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Вингер сборной Испании - о Ямале: Я бы очень хотел, чтобы он выиграл Золотой мяч

Испания

Уильямс высказался о талантах Барселоны

Вингер сборной Испании - о Ямале: Я бы очень хотел, чтобы он выиграл Золотой мяч

Getty Images / Global Images Ukraine

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Левый вингер "Атлетик Бильбао" и сборной Испании Нико Уильямс высказался о своем коллеге по национальной команде Ламине Ямале.

"Ламин невероятен. Он это демонстрирует. Надеюсь, у него все будет хорошо. У него невероятный год. Я бы очень хотел, чтобы он выиграл "Золотой мяч"! Как я всегда ему говорю, для этого он должен много работать.

Ламин и я похожи, нам нравятся одинаковые вещи, мы всегда радостные, любим шутить с другими, хорошо ладим со всеми. Он замечательный парень", - сказал Нико.

Напомним, что матч полуфинала Лиги наций между сборными Испании и Франции состоится 5 июня в 22:00 по Киеву.

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Испания Нико Уильямс Ламин Ямаль
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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