Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тер Штеген высказался о слухах о возможном уходе из Барселоны
Я знаю, что в следующем году буду в Барселоне (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген опроверг слухи об уходе из клуба, подчеркнув, что планирует остаться в команде в следующем сезоне.
"Барса" хочет меня продать? Никто со мной об этом не говорил, и всегда трудно комментировать все. Я знаю, что в следующем году буду в "Барселоне", - сказал футболист.
Марк-Андре тер Штеген в текущем сезоне сыграл 9 матчей, в которых пропустил 11 мячей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Кто вообще ведет переговоры с террористами?", - Путин отказался от переговоров с Зеленским
- Известный украинский тренер готов вернуться к работе
- Стало известно, когда Заря примет решение по новому тренеру
- Реал может подписать еще одного защитника этим летом
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000