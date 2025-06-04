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Тер Штеген высказался о слухах о возможном уходе из Барселоны

Испания

Я знаю, что в следующем году буду в Барселоне (с)

Тер Штеген высказался о слухах о возможном уходе из Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген опроверг слухи об уходе из клуба, подчеркнув, что планирует остаться в команде в следующем сезоне.

"Барса" хочет меня продать? Никто со мной об этом не говорил, и всегда трудно комментировать все. Я знаю, что в следующем году буду в "Барселоне", - сказал футболист.

Марк-Андре тер Штеген в текущем сезоне сыграл 9 матчей, в которых пропустил 11 мячей.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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