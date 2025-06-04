Тер Штеген высказался о слухах о возможном уходе из Барселоны

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген опроверг слухи об уходе из клуба, подчеркнув, что планирует остаться в команде в следующем сезоне.

"Барса" хочет меня продать? Никто со мной об этом не говорил, и всегда трудно комментировать все. Я знаю, что в следующем году буду в "Барселоне", - сказал футболист.