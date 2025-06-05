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Эксперт - об одном из лидеров Динамо: Вскоре увидим его в какой-то из команд АПЛ

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Есть большие перспективы

Эксперт - об одном из лидеров Динамо: Вскоре увидим его в какой-то из команд АПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Футбольный тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук поделился мыслями о будущем нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната:

"Игра Забарного, Миколенко, да и того же Мудрика повысила интерес к нашим футболистам. Я думаю, что вскоре мы увидим Ваната в какой-то из английских команд. АПЛ по интенсивности ему подходит. Влад - крепкий, сбитый, агрессивный. Вот куда ему не нужно идти, так это в Португалию и Испанию, в этих лигах нужно быть более техничным футболистом", - считает специалист.

В прошлом сезоне Ванат принял участие в 45 матчах на клубном уровне, отметившись 21 голом и 9 результативными передачами.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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