Эксперт - об одном из лидеров Динамо: Вскоре увидим его в какой-то из команд АПЛ

Футбольный тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук поделился мыслями о будущем нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната:

"Игра Забарного, Миколенко, да и того же Мудрика повысила интерес к нашим футболистам. Я думаю, что вскоре мы увидим Ваната в какой-то из английских команд. АПЛ по интенсивности ему подходит. Влад - крепкий, сбитый, агрессивный. Вот куда ему не нужно идти, так это в Португалию и Испанию, в этих лигах нужно быть более техничным футболистом", - считает специалист.