Гави назвал имя экс-звезды Барселоны, с которой хотел бы поиграть чуть дольше 

Полузащитник "Барселоны" Гави признался, что хотел бы, чтобы один из его бывших партнеров по команде остался в клубе немного дольше. Речь идет о Серхио Бускетсе. Полузащитник, без преувеличения, является легендой "Барсы", ведь провел в столице Каталонии блестящую карьеру, получив множество трофеев.

"Когда я пришел в первую команду "Барсы", у меня был невероятный капитан – Бускетс. Я бы очень хотел, чтобы он остался на более долгий срок, я мог еще многому у него научиться.

В первый год мне было 17, и если я допускал ошибку или что-то делал не так, Бускетс сразу делал мне замечание. Это очень важно. Сейчас мне 20, но я уже четыре года в первой команде. Я стараюсь учиться у ветеранов как можно больше, чтобы завтра я сам мог дать лучший совет детям", – сказал Гави.