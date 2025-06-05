  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Новичок Реала признался, что он не ожидал подобного трансфера так рано

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Реала признался, что он не ожидал подобного трансфера так рано

Испания

Планы были другие

Новичок Реала признался, что он не ожидал подобного трансфера так рано

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дин Хейсен провел невероятные 12 месяцев в "Борнмуте", кульминацией которых стал его переход в мадридский "Реал" за 50 миллионов фунтов. Свой дебют за новую команду Хейсен должен осуществить на Клубном Чемпионате мира, который вскоре пройдет в США.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Однако в интервью для Diario AS защитник признался, что не ожидал перехода в "Реал" уже в 2025 году, ведь план был другим.

"Мой план заключался в том, чтобы провести два года в "Борнмуте", расти и потом решать, что делать дальше. Но все произошло очень быстро, даже быстрее, чем я ожидал. Я рад, хотя, возможно, мой отец еще счастливее. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Спасибо Флорентино, спортивным директорам и всем, кто был вовлечен в этот трансфер. Я в восторге", – сказал Хейсен.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Хейсен провел 36 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.

Читайте такжеКарвахаль - о своем будущем: Я бы хотел попробовать свои силы в MLS
По теме
yellow-arrow
Ливерпуль отклонил предложение Барселоны по трансферу их нападающего
yellow-arrow
Полузащитник сборной Испании перед матчем с Францией: Мы должны быть собой, мы действующие чемпионы
yellow-arrow
Анчелотти - о Винисиусе Жуниоре: Вскоре вы увидите его лучшую версию в сборной Бразилии
Реал (Мадрид) Дин Хейсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости