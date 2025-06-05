Новичок Реала признался, что он не ожидал подобного трансфера так рано

Дин Хейсен провел невероятные 12 месяцев в "Борнмуте", кульминацией которых стал его переход в мадридский "Реал" за 50 миллионов фунтов. Свой дебют за новую команду Хейсен должен осуществить на Клубном Чемпионате мира, который вскоре пройдет в США.

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Однако в интервью для Diario AS защитник признался, что не ожидал перехода в "Реал" уже в 2025 году, ведь план был другим.

"Мой план заключался в том, чтобы провести два года в "Борнмуте", расти и потом решать, что делать дальше. Но все произошло очень быстро, даже быстрее, чем я ожидал. Я рад, хотя, возможно, мой отец еще счастливее. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Спасибо Флорентино, спортивным директорам и всем, кто был вовлечен в этот трансфер. Я в восторге", – сказал Хейсен.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Хейсен провел 36 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.