Скромно. Полузащитник Барселоны оценил возможное получение Золотого Мяча

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании оценил возможное получение Золотого Мяча.

По словам Педри, он не смотрит на индивидуальные награды. Для испанского футболиста важнее титулы в сборной.

"Я не тот игрок, который смотрит на индивидуальные награды, хотя верно, что Родри открыл двери для других полузащитников. Титулы в составе национальной сборной тоже играют очень важную роль", - заявил полузащитник "Барселоны".

В этом сезоне Педри сыграл в 59-ти матчах испанского клуба, в которых отметился 6-ю голами и 8-ю голевыми передачами.

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К слову, матч между Испанией и Францией состоится 5 июня. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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