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Испанские гранды заинтересованы в подписании звезды Байера
Может вернуться в родную страну
Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Барселона", "Атлетико" и "Реал" имеют общую трансферную цель в преддверии следующего сезона — Алехандро Гримальдо. Левый защитник "Байера" вызвал интерес у трех грандов испанского футбола благодаря опыту, стабильности и высокой результативности.
В случае с "Барселоной", Гримальдо рассматривается как серьезная альтернатива Алехандро Бальде — это решение поддерживает Ханси Флик, который стремится иметь более опытного футболиста на этой позиции. Кроме того, он является воспитанником "Ла Масии". Что касается "Реала", то интерес к Гримальдо обусловлен необходимостью усилить состав в случае возможных отходов. Впрочем, если "сливочные" завершат трансфер Альваро Каррераса из "Бенфики", они могут выйти из борьбы за латераля.
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Зато "Атлетико" видит в Гримальдо игрока, который хорошо вписывается в схемы Диего Симеоне благодаря своей надежности в обороне и способности активно подключаться к атакам. С клаусулой в около 20 миллионов евро его трансфер не выглядит нереалистичным ни для одного из трех клубов.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Гримальдо провел 48 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 13 ассистов.
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