Агент звездного нападающего Атлетико рассказал, что тот восхищается Барселоной

Агент Хулиана Альвареса из "Атлетико" рассказал, что аргентинский нападающий восхищается "Барселоной".

"Хулиан восхищается испанскими клубами. Он с самого детства следил за карьерой Месси, так что очевидно, что он испытывает определенную привязанность к "Барселоне", особенно учитывая их игру в этом сезоне. Сейчас он играет за "Атлетико", и он очень счастлив в этом клубе. Посмотрим, что будет дальше, в футболе трудно предсказать будущее".