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Агент звездного нападающего Атлетико рассказал, что тот восхищается Барселоной

Испания

Неоднозначное заявление от представителя футболиста другого клуба

Агент звездного нападающего Атлетико рассказал, что тот восхищается Барселоной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент Хулиана Альвареса из "Атлетико" рассказал, что аргентинский нападающий восхищается "Барселоной".

"Хулиан восхищается испанскими клубами. Он с самого детства следил за карьерой Месси, так что очевидно, что он испытывает определенную привязанность к "Барселоне", особенно учитывая их игру в этом сезоне. Сейчас он играет за "Атлетико", и он очень счастлив в этом клубе. Посмотрим, что будет дальше, в футболе трудно предсказать будущее".

Ранее президент "Атлетико" отрицал возможный трансфер Хулиана Альвареса в "Барселону". Напомним, что прошлым летом "матрасники" заплатили 75 миллионов евро "Манчестер Сити" за 25-летнего аргентинского нападающего.

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В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес забил 29 голов и отдал 7 ассистов в 54 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Хулиан Альварес
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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