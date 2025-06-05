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Валенсия подписала лучшего бомбардира клуба, вылетевшего в Сегунду
Новый импульс карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Дани Раба перешел из "Леганеса" в "Валенсию".
Стороны заключили двухлетний контракт. К стану "летучих мышей" 29-летний футболист присоединится 1 июля в качестве свободного агента.
Раба защищал цвета "Леганеса" с 2022 года. В сезоне 2024/25 Дани стал лучшим бомбардиром "пепинерос" с 9 голами в активе в 33 матчах во всех турнирах.
До этого Раба пять лет выступал в составе "Вильярреала", и выиграл в 2021-м году с "желтой субмариной" Лигу Европы.
Dani Raba, benvingut a la Terra de Valentia ????#BenvingutDaniRaba#ADNVCF pic.twitter.com/PEv2eVFi7Q— Valencia CF (@valenciacf) June 5, 2025
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