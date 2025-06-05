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Валенсия подписала лучшего бомбардира клуба, вылетевшего в Сегунду

Испания

Новый импульс карьере

Валенсия подписала лучшего бомбардира клуба, вылетевшего в Сегунду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий Дани Раба перешел из "Леганеса" в "Валенсию".

Стороны заключили двухлетний контракт. К стану "летучих мышей" 29-летний футболист присоединится 1 июля в качестве свободного агента.

Раба защищал цвета "Леганеса" с 2022 года. В сезоне 2024/25 Дани стал лучшим бомбардиром "пепинерос" с 9 голами в активе в 33 матчах во всех турнирах.

До этого Раба пять лет выступал в составе "Вильярреала", и выиграл в 2021-м году с "желтой субмариной" Лигу Европы.

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Источник:
Valencia CF
Опубликовал: Александр Бураков
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