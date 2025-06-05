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Опытный голкипер Барселоны близок к подписанию нового контракта с клубом

Испания

Щенсный продолжит сотрудничество с испанским грандом

Опытный голкипер Барселоны близок к подписанию нового контракта с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный голкипер Войцех Щенсный вскоре подпишет новый контракт с каталонской "Барселоной".

Как сообщает Томаш Влодарчик, юристы обеих сторон в настоящее время работают над окончательными деталями соглашения, которое будет действовать до 2027 года.

Добавим, что футболист в сезоне 2024/25 сыграл 30 матчей, из которых 14 отыграл на ноль.

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Источник:
Томаш Влодарчик
Опубликовал: Екатерина Власова
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