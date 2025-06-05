Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опытный голкипер Барселоны близок к подписанию нового контракта с клубом
Щенсный продолжит сотрудничество с испанским грандом
Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный голкипер Войцех Щенсный вскоре подпишет новый контракт с каталонской "Барселоной".
Как сообщает Томаш Влодарчик, юристы обеих сторон в настоящее время работают над окончательными деталями соглашения, которое будет действовать до 2027 года.
Добавим, что футболист в сезоне 2024/25 сыграл 30 матчей, из которых 14 отыграл на ноль.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Европейский закат Индзаги, клюшка Роналду в ЛН и новая глава карьеры Модрича. Главные новости за 4 июня
- Блохин рассказал, за что оштрафовал футболиста Динамо на 12 тысяч долларов
- Два украинских вратаря входят в топ-5 самых дорогих голкиперов по версии CIES. ФОТО
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000