Опытный голкипер Барселоны близок к подписанию нового контракта с клубом

Опытный голкипер Войцех Щенсный вскоре подпишет новый контракт с каталонской "Барселоной".

Как сообщает Томаш Влодарчик, юристы обеих сторон в настоящее время работают над окончательными деталями соглашения, которое будет действовать до 2027 года.

Добавим, что футболист в сезоне 2024/25 сыграл 30 матчей, из которых 14 отыграл на ноль.