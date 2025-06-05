Барселона сыграет первые четыре матча следующего сезона Ла Лиги на выезде - СМИ

"Барселона" достигла договоренности с руководством Ла Лиги о проведении первых четырех матчей следующего сезона на выезде. Об этом сообщает Barça Universal со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Это решение позволит клубу выиграть дополнительное время для завершения работ по реконструкции стадиона "Spotify Камп Ноу".

Детали относительно точных дат и соперников в этих выездных матчах будут объявлены позже, после публикации календаря Ла Лиги на сезон 2025/2026.