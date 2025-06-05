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Опередил всех. Ла Лига назвала лучшего игрока сезона до 23-х лет
Заслужил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига назвала лучшего игрока сезона до 23-х лет.
Таковым стал правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. В чемпионате Испании отметили футболиста в том, что он внёс вклад в чемпионство каталонского клуба.
"Ламин Ямаль поразил футбольных болельщиков по всему миру своей игрой, а также внес огромный вклад в великолепный сезон "Барселоны" в Ла Лиге, забив девять голов и отдав тринадцать результативных передач, что сделало его лучшим ассистентом лиги", - отметили в чемпионате.
???? La joya del @FCBarcelona_es.— LALIGA (@LaLiga) June 5, 2025
????❤️ ¡Lamine Yamal es el ???????????????????????????? ???????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????????? en #LALIGAEASPORTS!#LALIGAU23OFTHESEASON | @riyadhseason#PREMIOSANUALESLALIGA
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В голосовании за звание лучшего игрока Ла Лиги до 23-х лет Ямаль опередил Фабио Силву ("Лас-Пальмас"), Диего Лопеса ("Валенсия"), Джуда Беллингема ("Реал Мадрид"), Арду Гюлера ("Реал Мадрид"), Педри Гонсалеса ("Барселона") и Альберто Молейро ("Лас-Пальмас").
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