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Барселона летом планирует продать 8 своих игроков

Испания

Клуб стремится получить 30 млн евро от трансферов

Барселона летом планирует продать 8 своих игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" активно работает над продажей как минимум восьми игроков до конца этого месяца. Об этом сообщает Diario SPORT.

Целью каталонского гранда является получение около 30 миллионов евро трансферных поступлений и экономия до 20 миллионов евро на ежегодных зарплатах.

Это решение является частью стратегии "Барселоны" по улучшению финансового состояния клуба.

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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
05.06.2025 в 19:18
Банкроты испускают дух:)))
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
05.06.2025 в 19:18
Банкроты испускают дух:)))
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0
1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.06.2025 в 18:59
ТО Є ТАК Сучасний футбол, це теж бізнесовий проєкт Досягнення цілий з найбільшими доходами та найменшими витратами! При цьому не втратити за безцінь своїх перспективних вихованців. Поки зв'язка Деку-Вітор чорна пляма!
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