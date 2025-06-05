Барселона летом планирует продать 8 своих игроков

"Барселона" активно работает над продажей как минимум восьми игроков до конца этого месяца. Об этом сообщает Diario SPORT.

Целью каталонского гранда является получение около 30 миллионов евро трансферных поступлений и экономия до 20 миллионов евро на ежегодных зарплатах.

Это решение является частью стратегии "Барселоны" по улучшению финансового состояния клуба.