Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона летом планирует продать 8 своих игроков
Клуб стремится получить 30 млн евро от трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" активно работает над продажей как минимум восьми игроков до конца этого месяца. Об этом сообщает Diario SPORT.
Целью каталонского гранда является получение около 30 миллионов евро трансферных поступлений и экономия до 20 миллионов евро на ежегодных зарплатах.
Это решение является частью стратегии "Барселоны" по улучшению финансового состояния клуба.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Diario SPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
05.06.2025 в 19:18
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Голкипер Ингульца подписал контракт с клубом УПЛ - СМИ
- Роналду обновил рекорд лучшего бомбардира в истории. Он также забил больше всех на уровне сборных
- Два украинских вратаря входят в топ-5 самых дорогих голкиперов по версии CIES. ФОТО
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
Комментарии 2