Испанский гранд работает над подписанием перспективного хавбека "Бетиса".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, мадридский "Атлетико" достиг договоренности с Джонни Кардосо об условиях личного контракта, и теперь представители "матрасников" продвигаются в переговорах с "Бетисом".

Отмечается, что сумма трансфера 23-летнего американца составит около 30 миллионов евро с учетом бонусов.

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В сезоне 2024/25 Джонни Кардосо забил 4 гола и отдал один ассист в 46 матчах за "Бетис" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.