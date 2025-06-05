Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испанский гранд работает над подписанием перспективного хавбека Бетиса
Он является ключевым игроком команды Мануэля Пеллегрини
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский гранд работает над подписанием перспективного хавбека "Бетиса".
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, мадридский "Атлетико" достиг договоренности с Джонни Кардосо об условиях личного контракта, и теперь представители "матрасников" продвигаются в переговорах с "Бетисом".
Отмечается, что сумма трансфера 23-летнего американца составит около 30 миллионов евро с учетом бонусов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2024/25 Джонни Кардосо забил 4 гола и отдал один ассист в 46 матчах за "Бетис" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Голкипер Ингульца подписал контракт с клубом УПЛ - СМИ
- Европейский закат Индзаги, клюшка Роналду в ЛН и новая глава карьеры Модрича. Главные новости за 4 июня
- Реал может подписать еще одного защитника этим летом
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре