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ПСЖ или Реал? Главный талант Аргентины определился со своим будущим клубом
О выборе перспективного полузащитника сообщил авторитетный инсайдер
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный талант Аргентины определился со своим будущим, выбрав клуб, о котором мечтал с детства.
Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, перспективный полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно решил присоединиться к мадридскому «Реалу», хотя он также вел переговоры с «ПСЖ».
Отмечается, что теперь руководство «сливочных» будет договариваться с комнадой 19-летнего аргентинца об условиях его трансфера. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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В текущем сезоне Франко Мастантуоно забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 19 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.
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