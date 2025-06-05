ПСЖ или Реал? Главный талант Аргентины определился со своим будущим клубом

Главный талант Аргентины определился со своим будущим, выбрав клуб, о котором мечтал с детства.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, перспективный полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно решил присоединиться к мадридскому «Реалу», хотя он также вел переговоры с «ПСЖ».

Отмечается, что теперь руководство «сливочных» будет договариваться с комнадой 19-летнего аргентинца об условиях его трансфера. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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В текущем сезоне Франко Мастантуоно забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 19 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.