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Президент Атлетика об интересе к вингеру клуба: Он является частью этого проекта
Выразил свои желания
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Атлетика" отреагировал на интерес к Нико Уильямсу.
Джон Уриате сказал, что клуб интересен всем игрокам и анонсировал "очень захватывающий год".
"Я считаю, что у нас есть выигрышный и интересный для всех проект, и Нико является частью этого проекта, как и многие другие игроки.
Проект станет проще, если мы сохраним наших игроков, и я верю, что Нико и остальных членов команды ждёт очень захватывающий год", — сказал Уриате испанскому новостному изданию El Correo.
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Напомним, что "Атлетик" по итогам сезона 2024/25 занял пятое место в турнирной таблице и в новом сезоне сыграет в Лиге Чемпионов.
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