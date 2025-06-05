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Президент Атлетика об интересе к вингеру клуба: Он является частью этого проекта

Испания

Выразил свои желания

Президент Атлетика об интересе к вингеру клуба: Он является частью этого проекта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Атлетика" отреагировал на интерес к Нико Уильямсу.

Джон Уриате сказал, что клуб интересен всем игрокам и анонсировал "очень захватывающий год".

"Я считаю, что у нас есть выигрышный и интересный для всех проект, и Нико является частью этого проекта, как и многие другие игроки.

Проект станет проще, если мы сохраним наших игроков, и я верю, что Нико и остальных членов команды ждёт очень захватывающий год", — сказал Уриате испанскому новостному изданию El Correo.

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Напомним, что "Атлетик" по итогам сезона 2024/25 занял пятое место в турнирной таблице и в новом сезоне сыграет в Лиге Чемпионов.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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