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Полузащитник Барселоны высказался о своем будущем в команде

Испания

Пабло Торре поделился своими мыслями

Полузащитник Барселоны высказался о своем будущем в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Пабло Торре ответил на вопросы журналистов о своем будущем в испанской команде.

"Мое будущее? Сейчас я сосредоточен на Евро U-21. Я очень, очень мотивирован, на самом деле я так долго не был настолько мотивированным", – сказал Торре.

Добавим, что Пабло имеет действующий контракт с "Барселоной" до 30 июня 2026 года. Хавбек в сезоне 2024/25 сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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