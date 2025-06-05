Полузащитник Барселоны высказался о своем будущем в команде

Полузащитник "Барселоны" Пабло Торре ответил на вопросы журналистов о своем будущем в испанской команде.

"Мое будущее? Сейчас я сосредоточен на Евро U-21. Я очень, очень мотивирован, на самом деле я так долго не был настолько мотивированным", – сказал Торре.

Добавим, что Пабло имеет действующий контракт с "Барселоной" до 30 июня 2026 года. Хавбек в сезоне 2024/25 сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.