Испания
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SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком полуфинала Лиги наций между Испанией и Францией
Ямаль - получил наивысшую оценку
Getty Images/Global Images Ukraine
5 июня сборная Испании победила Францию в рамках полуфинала Лиги наций (5:4).
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Лучшим игроком в этом матче по версии Sofascore и WhoScored стал Ламин Ямаль, который забил 2 гола и отдал 3 ключевых паса, - он получил 9,6 и 10 соответственно.
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Barcelinius (earthman)
06.06.2025 в 00:57
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