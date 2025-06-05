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SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком полуфинала Лиги наций между Испанией и Францией

Испания

Ямаль - получил наивысшую оценку

SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком полуфинала Лиги наций между Испанией и Францией

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

5 июня сборная Испании победила Францию в рамках полуфинала Лиги наций (5:4).

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Лучшим игроком в этом матче по версии Sofascore и WhoScored стал Ламин Ямаль, который забил 2 гола и отдал 3 ключевых паса, - он получил 9,6 и 10 соответственно.

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Испания Франция WhoScored SofaScore Ламин Ямаль
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Комментарии
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Barcelinius (earthman)
06.06.2025 в 00:57
Ну дык. Ямаль the best!
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Комментарии 2
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Barcelinius (earthman)
06.06.2025 в 00:57
Ну дык. Ямаль the best!
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Spokoyno (Київ)
06.06.2025 в 00:30
Ну і хто в "прямій боротьбі за ЗМ" виявився кращим PS Найкращих доФІГа, а от хто дійсно найперспективніший, то це наразі ЯМАЛ! А щоб стати дійсно найкращим потрібно небагато ще мінімум п'ять... сім сезонів вдосконалювати свою гру та прагнути досягнути зі своєю командою і збірною найкращих результатів!
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