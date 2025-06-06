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С Мбаппе, Беллингемом и не только. Реал представил домашнюю форму на следующий сезон. ФОТО и ВИДЕО

Испания
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С Мбаппе, Беллингемом и не только. Реал представил домашнюю форму на следующий сезон. ФОТО и ВИДЕО

Real Madrid

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Мадридский "Реал" официально презентовал комплект своей домашней формы на сезон 2025/26.

"Реал" и adidas выпустили новую футболку, созданную в честь истории "Сантьяго Бернабеу" и ДНК самого титулованного клуба мира. Этот современный, элегантный комплект сочетает в себе текстуры и линии как старого стадиона, так и нового.

Футболка имеет желтую отделку, вдохновленную цветом герба, и закругленный воротник. Изготовленная с использованием самых современных материалов, футболка оснащена новейшими технологиями adidas, которые обеспечивают максимальный воздухообмен и сохраняют свежесть игроков на протяжении всего матча", - говорится в сообщении пресс-службы "сливочных".

18 июня "Реал" проведет первый поединок на клубном чемпионате мира против "Аль-Хиляля".

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С Мбаппе, Беллингемом и не только. Реал представил домашнюю форму на следующий сезон. ФОТО и ВИДЕО - изображение 1

С Мбаппе, Беллингемом и не только. Реал представил домашнюю форму на следующий сезон. ФОТО и ВИДЕО - изображение 2

С Мбаппе, Беллингемом и не только. Реал представил домашнюю форму на следующий сезон. ФОТО и ВИДЕО - изображение 3

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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