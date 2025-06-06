Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Мбаппе, Беллингемом и не только. Реал представил домашнюю форму на следующий сезон. ФОТО и ВИДЕО
Техспонсором стала немецкая компания
Real Madrid
Мадридский "Реал" официально презентовал комплект своей домашней формы на сезон 2025/26.
"Реал" и adidas выпустили новую футболку, созданную в честь истории "Сантьяго Бернабеу" и ДНК самого титулованного клуба мира. Этот современный, элегантный комплект сочетает в себе текстуры и линии как старого стадиона, так и нового.
Футболка имеет желтую отделку, вдохновленную цветом герба, и закругленный воротник. Изготовленная с использованием самых современных материалов, футболка оснащена новейшими технологиями adidas, которые обеспечивают максимальный воздухообмен и сохраняют свежесть игроков на протяжении всего матча", - говорится в сообщении пресс-службы "сливочных".
18 июня "Реал" проведет первый поединок на клубном чемпионате мира против "Аль-Хиляля".
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Todo empieza aquí. Esto es el Real Madrid. ???? @adidasfootball | #RMCFHome pic.twitter.com/mRP7Aq0nFW— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 6, 2025
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Уже 5 сборных после квалификации в Азии получили путевки на Мундиаль
- Долбаный хоккей. Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 5:4. Видео голов и обзор матча
- Уйдет летом или нет? Лунин определился со своим будущим в Реале
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре