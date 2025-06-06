С Мбаппе, Беллингемом и не только. Реал представил домашнюю форму на следующий сезон. ФОТО и ВИДЕО

Мадридский "Реал" официально презентовал комплект своей домашней формы на сезон 2025/26.

"Реал" и adidas выпустили новую футболку, созданную в честь истории "Сантьяго Бернабеу" и ДНК самого титулованного клуба мира. Этот современный, элегантный комплект сочетает в себе текстуры и линии как старого стадиона, так и нового.

Футболка имеет желтую отделку, вдохновленную цветом герба, и закругленный воротник. Изготовленная с использованием самых современных материалов, футболка оснащена новейшими технологиями adidas, которые обеспечивают максимальный воздухообмен и сохраняют свежесть игроков на протяжении всего матча", - говорится в сообщении пресс-службы "сливочных".