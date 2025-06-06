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Клубы Ла Лиги заинтересованы в нападающем, контракт которого принадлежит Баварии
Играл в аренде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, возвращение Брайана Сарагосы в Испанию выглядит неизбежным. После того как тренер "Баварии" Венсан Компани не включил 23-летнего вингера в свои планы на будущий сезон, клубы Ла Лиги проявили серьезную заинтересованность в трансфере андалусийца.
Сарагоса присоединился к мюнхенскому гранду в 2024 году, однако ни тогдашний наставник Томас Тухель, ни нынешний, Компани, не предоставили ему настоящего шанса проявить себя. Недавняя аренда в "Осасуну" позволила футболисту стабильно выходить на поле. Впрочем, немецкий клуб уже сообщил, что не рассчитывает на Сарагосу, в том числе и на Клубном Чемпионате мира.
В такой ситуации "Бавария" готова продать игрока примерно за 10 миллионов евро. В то же время клуб не исключает еще одну аренду, если не поступит удовлетворительное предложение. Профиль Сарагосы – скорость, дриблинг и умение обыграть один в один – привлекает многих тренеров в Испании, которые ищут варианты для усиления фланговой игры. Сейчас "Бетис" и "Сельта" ведут самые активные переговоры, хотя и в "Реал Сосьедаде", и в "Вильярреале" видят в нем ценное усиление для еврокубковых амбиций.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Сарагоса провел 28 матчей за "Осасуну" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 6 ассистов.
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