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Не только Трент. Экс-звезда Ливерпуля может оказаться в Реале
Королевский клуб рассматривает варианты усиления атаки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая звезда "Ливерпуля" может оказаться в мадридском "Реале".
Как сообщает издание Diario AS, руководство "сливочных" рассматривает возможность подписания центрфорварда, поэтому в их список попал 33-летний Роберто Фирмино из "Аль-Ахли". Впрочем, отмечается, что проблемой может стать высокая зарплата бразильца, так что мадридцы продолжают и в дальнейшем тщательно изучать рынок.
Также известно, что "Реал" заинтересован в подписании Анте Будимира на роль "девятки", потому что 33-летний хорват забил 21 гол в прошлом сезоне Ла Лиги за "Осасуну". Опытный нападающий соответствует главным критериям королевского клуба.
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Отметим, что за два сезона Роберто Фирмино забил 21 гол и отдал 17 ассистов в 65 матчах за "Аль-Ахли" во всех турнирах.
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