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Экс-игрок Ливерпуля и Милана пополнил состав середняка Сегунды

Испания
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Возвращение воспитанника

Экс-игрок Ливерпуля и Милана пополнил состав середняка Сегунды

Cadiz CF

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Сусо перешел на правах свободного агента в "Кадис". Контракт между сторонами рассчитан на четыре года.

К стану "желтой подлодки" 31-летний футболист присоединится уже в июле, после истечения своего трудового соглашения с "Севильей", с которой он ранее успел дважды завоевать Лигу Европы.

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Стоит отметить, что "Кадис" является для Сусо родным клубом. Также он выступал в течение карьеры за "Ливерпуль", "Милан", "Альмерию" и "Дженоа".

Сезон 2024/25 "Кадис" завершил на 13-м месте в Сегунде - втором дивизионе Испании.

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Сегунда Ливерпуль Севилья Сусо Милан Кадис свободный агент трансфер
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