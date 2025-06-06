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Экс-игрок Ливерпуля и Милана пополнил состав середняка Сегунды
Возвращение воспитанника
Cadiz CF
Полузащитник Сусо перешел на правах свободного агента в "Кадис". Контракт между сторонами рассчитан на четыре года.
К стану "желтой подлодки" 31-летний футболист присоединится уже в июле, после истечения своего трудового соглашения с "Севильей", с которой он ранее успел дважды завоевать Лигу Европы.
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Стоит отметить, что "Кадис" является для Сусо родным клубом. Также он выступал в течение карьеры за "Ливерпуль", "Милан", "Альмерию" и "Дженоа".
Сезон 2024/25 "Кадис" завершил на 13-м месте в Сегунде - втором дивизионе Испании.
Suso vuelve a casa ????#HechoEnCádiz pic.twitter.com/ykux7bEUvx— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) June 6, 2025
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