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Звезда Барселоны был признан лучшим игроком Ла Лиги

Испания

Итоги сезона 2024/25

Звезда Барселоны был признан лучшим игроком Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звезда "Барселоны" был признан лучшим игроком чемпионата Испании по итогам сезона 2024/25.

На официальном сайте Ла Лиги сообщается о том, что индивидуальную награду получил Рафинья, который забил 18 голов и отдал 11 ассистов в 36 играх за клуб в этом турнире, и помог "сине-гранатовым" выиграть чемпионат Испании.

В финальном голосовании 28-летний бразильский вингер, который получил награду лучшему игроку месяца в августе, обошел других победителей в этой номинации за другие месяцы: Ламина Ямаля, Педри, Роберта Левандовского, Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Иско и Ойяна Сансета.

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Всего на счету Рафиньи в этом сезоне 34 гола и 25 ассистов в 57 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Рафинья Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига
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Источник:
La Liga
Опубликовал: Андрей Журба
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