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Звезда Барселоны был признан лучшим игроком Ла Лиги
Итоги сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда "Барселоны" был признан лучшим игроком чемпионата Испании по итогам сезона 2024/25.
На официальном сайте Ла Лиги сообщается о том, что индивидуальную награду получил Рафинья, который забил 18 голов и отдал 11 ассистов в 36 играх за клуб в этом турнире, и помог "сине-гранатовым" выиграть чемпионат Испании.
В финальном голосовании 28-летний бразильский вингер, который получил награду лучшему игроку месяца в августе, обошел других победителей в этой номинации за другие месяцы: Ламина Ямаля, Педри, Роберта Левандовского, Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Иско и Ойяна Сансета.
R A P H I N H A. ????????❤— LALIGA (@LaLiga) June 6, 2025
???? ¡El delantero del @FCBarcelona_es, JUGADOR DEL AÑO de #LALIGAEASPORTS! #LALIGAPLAYEROFTHESEASON #PREMIOSANUALESLALIGA
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Всего на счету Рафиньи в этом сезоне 34 гола и 25 ассистов в 57 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
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