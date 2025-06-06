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Альварес рассказал, почему решил присоединиться к Атлетико Мадрид летом прошлого года

Испания

Я просто почувствовал, что этот клуб даст мне возможность раскрыть свой потенциал (с)

Альварес рассказал, почему решил присоединиться к Атлетико Мадрид летом прошлого года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий Хулиан Альварес прокомментировал свое решение присоединиться к мадридскому "Атлетико" летом 2024 года.

"Почему "Атлетико"? Это было личное решение. Я общался с несколькими своими товарищами по команде, с Диего Симеоне также, и я просто почувствовал, что этот клуб даст мне возможность раскрыть свой потенциал, поэтому я и принял такое решение", – заявил Альварес.

Добавим, что Хулиан в текущем сезоне забил 29 голов и отдал 7 результативных передач в 54 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Хулиан Альварес
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Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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