Альварес рассказал, почему решил присоединиться к Атлетико Мадрид летом прошлого года

Нападающий Хулиан Альварес прокомментировал свое решение присоединиться к мадридскому "Атлетико" летом 2024 года.

"Почему "Атлетико"? Это было личное решение. Я общался с несколькими своими товарищами по команде, с Диего Симеоне также, и я просто почувствовал, что этот клуб даст мне возможность раскрыть свой потенциал, поэтому я и принял такое решение", – заявил Альварес.

Добавим, что Хулиан в текущем сезоне забил 29 голов и отдал 7 результативных передач в 54 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.