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Альварес рассказал, почему решил присоединиться к Атлетико Мадрид летом прошлого года
Я просто почувствовал, что этот клуб даст мне возможность раскрыть свой потенциал (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Хулиан Альварес прокомментировал свое решение присоединиться к мадридскому "Атлетико" летом 2024 года.
"Почему "Атлетико"? Это было личное решение. Я общался с несколькими своими товарищами по команде, с Диего Симеоне также, и я просто почувствовал, что этот клуб даст мне возможность раскрыть свой потенциал, поэтому я и принял такое решение", – заявил Альварес.
Добавим, что Хулиан в текущем сезоне забил 29 голов и отдал 7 результативных передач в 54 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.
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