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Тренер Манчестер Сити - о Ямале: Он не Месси и никогда им не будет

Испания

Гвардиола отказывается сравнивать Ямаля с Месси

Тренер Манчестер Сити - о Ямале: Он не Месси и никогда им не будет

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о юном таланте "Барселоны" Ламине Ямале.

"Ламин? "Барса" очень счастлива, что нашла парня с таким потенциалом, но не буду говорить, что он как Месси, мне очень жаль... Для меня в мире не будет никого, никого, никого, кто был бы похож на Лео. Это невозможно", - сказал специалист.

Добавим, что в сезоне 2024/25 "Барселона" завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".

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Лионель Месси Манчестер Сити Гвардиола Ламин Ямаль
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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