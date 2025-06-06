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Тренер Манчестер Сити - о Ямале: Он не Месси и никогда им не будет
Гвардиола отказывается сравнивать Ямаля с Месси
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о юном таланте "Барселоны" Ламине Ямале.
"Ламин? "Барса" очень счастлива, что нашла парня с таким потенциалом, но не буду говорить, что он как Месси, мне очень жаль... Для меня в мире не будет никого, никого, никого, кто был бы похож на Лео. Это невозможно", - сказал специалист.
Добавим, что в сезоне 2024/25 "Барселона" завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".
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