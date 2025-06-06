Тренер Манчестер Сити - о Ямале: Он не Месси и никогда им не будет

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о юном таланте "Барселоны" Ламине Ямале.

"Ламин? "Барса" очень счастлива, что нашла парня с таким потенциалом, но не буду говорить, что он как Месси, мне очень жаль... Для меня в мире не будет никого, никого, никого, кто был бы похож на Лео. Это невозможно", - сказал специалист.