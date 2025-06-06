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Легендарный экс-капитан Интера и сборной Аргентины считает, что Ямаля ждет блестящее будущее

Испания

Однако все будет зависеть от его стабильности выступлений

Легендарный экс-капитан Интера и сборной Аргентины считает, что Ямаля ждет блестящее будущее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный экс-капитан миланского "Интера" и сборной Аргентины Хавьер Дзанетти высказался о Ламине Ямале.

"Ламин — невероятный игрок, который обладает уникальным талантом. Он очень быстрый, прекрасно владеет обеими ногами. Да, ему всего 17 лет, а он уже провел более 100 матчей на клубном уровне. Честно говоря, его ждет блестящее будущее. Конечно, рано сравнивать его с Месси, ведь Лео был лучшим длительное время, показывая стабильную игру на самом высоком уровне. Если Ламин сможет достичь такого же уровня, тогда, безусловно, он будет среди лучших, но сейчас слишком рано говорить об этом", — приводит слова 51-летнего аргентинца издание Mundo Deportivo.

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Напомним, что в сезоне 2024/25 Ламин Ямаль забил 21 гол и отдал 26 ассистов в 61 матче за клуб и сборную.

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1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
06.06.2025 в 18:09
Да да да, всё это мы слышали, только про Ансу Фати.
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Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
06.06.2025 в 18:09
Да да да, всё это мы слышали, только про Ансу Фати.
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0
1
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Barcelinius (earthman)
06.06.2025 в 19:10
Смени пластинку, болезный.
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0
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