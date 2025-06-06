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Звезда Вильярреала приближается к переходу в топ-клуб Ла Лиги

Испания

Нападающий пойдет на повышение

Звезда Вильярреала приближается к переходу в топ-клуб Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звезда "Вильярреала" приближается к переходу в топ-клуб Ла Лиги.

Как сообщил журналист Николо Скира, мадридский "Атлетико" близок к согласованию условий трансфера Алекса Баэны из "Вильярреала" этим летом, но клубы все еще ведут переговоры об окончательной сумме его перехода.

Также отмечается, что для 23-летнего испанца готово предложение контракта до конца июня 2030 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Алекс Баэна забил 7 голов и отдал 10 ассистов в 32 матчах за "Вильярреал" в Ла Лиге.

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Атлетико (Мадрид) Вильярреал Алекс Баэна
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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