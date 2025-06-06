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Звезда Вильярреала приближается к переходу в топ-клуб Ла Лиги
Нападающий пойдет на повышение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда "Вильярреала" приближается к переходу в топ-клуб Ла Лиги.
Как сообщил журналист Николо Скира, мадридский "Атлетико" близок к согласованию условий трансфера Алекса Баэны из "Вильярреала" этим летом, но клубы все еще ведут переговоры об окончательной сумме его перехода.
Также отмечается, что для 23-летнего испанца готово предложение контракта до конца июня 2030 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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Добавим, что в сезоне 2024/25 Алекс Баэна забил 7 голов и отдал 10 ассистов в 32 матчах за "Вильярреал" в Ла Лиге.
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