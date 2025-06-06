Нападающий Атлетико Мадрид сравнил Симеоне и Гвардиолу: Они одни из лучших тренеров в мире и в истории

Нападающий "Атлетико Мадрид" Хулиан Альварес поделился своими мыслями о двух тренерах – Диего Симеоне и Пепе Гвардиоле.

Аргентинец, который работал с обоими специалистами, отметил их общие черты, которые, по его мнению, делают их одними из лучших в мире.

"Они похожи в своем постоянном стремлении двигаться вперед, пытаться улучшить игроков, пытаться улучшить игроков, в своем уровне требований – и именно поэтому они являются одними из лучших тренеров в мире и в истории", – сказал Альварес.