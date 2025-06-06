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Нападающий Атлетико Мадрид сравнил Симеоне и Гвардиолу: Они одни из лучших тренеров в мире и в истории

Испания

Игрок поделился своими мыслями

Нападающий Атлетико Мадрид сравнил Симеоне и Гвардиолу: Они одни из лучших тренеров в мире и в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Атлетико Мадрид" Хулиан Альварес поделился своими мыслями о двух тренерах – Диего Симеоне и Пепе Гвардиоле.

Аргентинец, который работал с обоими специалистами, отметил их общие черты, которые, по его мнению, делают их одними из лучших в мире.

"Они похожи в своем постоянном стремлении двигаться вперед, пытаться улучшить игроков, пытаться улучшить игроков, в своем уровне требований – и именно поэтому они являются одними из лучших тренеров в мире и в истории", – сказал Альварес.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Пеп Гвардиола Хулиан Альварес
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Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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