Президент Ла Лиги назвал своих фаворитов на Золотой мяч

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свое мнение относительно главных претендентов на престижную индивидуальную награду "Золотой мяч" 2025 года.

По словам Тебаса, главная борьба за этот трофей должна развернуться между двумя звездами испанского чемпионата - Ламином Ямалем из "Барселоны" и Винисиусом Жуниором из "Реал Мадрид".

"Выбор должен быть между Ламином Ямалем и Винисиусом Жуниором", - сказал Хавьер.

Напомним, в Париже 22 сентября 2025 года состоится церемония вручения "Золотого мяча".