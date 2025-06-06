Тебас: Ла Лиге не нужны крупные трансферы, когда есть собственные звезды

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал трансферную политику клубов чемпионата, в частности, "Барселоны".

"Когда люди говорят, что клубы Ла Лиги не совершают крупных трансферов... Но они также не должны терять своих талантов.

Когда доверяешь молодым игрокам, как "Барселона" с Касадо, Кубарси и Ямалем, нет необходимости подписывать новых футболистов. У тебя есть звезды в собственном клубе", - сказал Тебас.