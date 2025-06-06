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Тебас: Ла Лиге не нужны крупные трансферы, когда есть собственные звезды

Испания

Хавьер рассказал, что клубы Ла Лиги не должны терять своих талантов

Тебас: Ла Лиге не нужны крупные трансферы, когда есть собственные звезды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал трансферную политику клубов чемпионата, в частности, "Барселоны".

"Когда люди говорят, что клубы Ла Лиги не совершают крупных трансферов... Но они также не должны терять своих талантов.

Когда доверяешь молодым игрокам, как "Барселона" с Касадо, Кубарси и Ямалем, нет необходимости подписывать новых футболистов. У тебя есть звезды в собственном клубе", - сказал Тебас.

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Барселона Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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