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Тебас: Ла Лиге не нужны крупные трансферы, когда есть собственные звезды
Хавьер рассказал, что клубы Ла Лиги не должны терять своих талантов
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал трансферную политику клубов чемпионата, в частности, "Барселоны".
"Когда люди говорят, что клубы Ла Лиги не совершают крупных трансферов... Но они также не должны терять своих талантов.
Когда доверяешь молодым игрокам, как "Барселона" с Касадо, Кубарси и Ямалем, нет необходимости подписывать новых футболистов. У тебя есть звезды в собственном клубе", - сказал Тебас.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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