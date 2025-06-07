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Экс-тренер Барселоны высказался о Ямале
Указал его наилучшее качество
Getty Images / Global Images Ukraine
Ламин Ямаль оформил дубль в полуфинальном поединке Лиги Наций против сборной Франции (5:4), чем помог своей команде выйти в финал турнира. В целом молодой испанец проводит отличный сезон в составе "блаугранас" и уже ярко запомнился футбольному сообществу.
Экс-тренер "Барселоны" Карлес Решак высказал свое мнение по поводу юного игрока, назвав важное качество футболиста:
"Лучшее в Ламине – это его вера в футбол".
Напомним, что Ямаль в своем 17-летнем возрасте в текущем сезоне сыграл 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 голевых передач.
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