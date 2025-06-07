Экс-тренер Барселоны высказался о Ямале

Ламин Ямаль оформил дубль в полуфинальном поединке Лиги Наций против сборной Франции (5:4), чем помог своей команде выйти в финал турнира. В целом молодой испанец проводит отличный сезон в составе "блаугранас" и уже ярко запомнился футбольному сообществу.



Экс-тренер "Барселоны" Карлес Решак высказал свое мнение по поводу юного игрока, назвав важное качество футболиста:

"Лучшее в Ламине – это его вера в футбол".



Напомним, что Ямаль в своем 17-летнем возрасте в текущем сезоне сыграл 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 голевых передач.