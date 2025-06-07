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Звездный игрок Барселоны думает сменить агента

Испания
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Уже начал над этим работать

Звездный игрок Барселоны думает сменить агента

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский полузащитник каталонцев Френки Де Йонг может быть недоволен своим футбольным агентом и принять решение об окончании сотрудничества.

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Как сообщает Mundo Deportivo, игрок уже работает над тем, чтобы расстаться с агентом.


Напомним, что ранее периодически распространялись слухи о потенциальном уходе нидерландского футболиста из состава "блаугранас", хотя Де Йонг уверял, что желает играть за каталонский клуб.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Иван Коломиец
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