Звездный игрок Барселоны думает сменить агента

Нидерландский полузащитник каталонцев Френки Де Йонг может быть недоволен своим футбольным агентом и принять решение об окончании сотрудничества.

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Как сообщает Mundo Deportivo, игрок уже работает над тем, чтобы расстаться с агентом.



Напомним, что ранее периодически распространялись слухи о потенциальном уходе нидерландского футболиста из состава "блаугранас", хотя Де Йонг уверял, что желает играть за каталонский клуб.