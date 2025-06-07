Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный игрок Барселоны думает сменить агента
Уже начал над этим работать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский полузащитник каталонцев Френки Де Йонг может быть недоволен своим футбольным агентом и принять решение об окончании сотрудничества.
Читайте такжеЭкс-тренер Барселоны высказался о Ямале
Как сообщает Mundo Deportivo, игрок уже работает над тем, чтобы расстаться с агентом.
Напомним, что ранее периодически распространялись слухи о потенциальном уходе нидерландского футболиста из состава "блаугранас", хотя Де Йонг уверял, что желает играть за каталонский клуб.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победы украинских сборных U-20 и U-21, новый тренер Довбика, уход Шищенко. Главные новости за 6 июня
- Известный украинский тренер перебрался из Грузии в Казахстан
- Ребров: Если бы это была официальная игра, то Ярмоленко бы 100% вызвали
- Уйдет летом или нет? Лунин определился со своим будущим в Реале
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000