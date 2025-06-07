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Реал отреагировал на неудачный сезон. Инвестируют значительные средства

Испания
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Уже тратят немалые суммы

Реал отреагировал на неудачный сезон. Инвестируют значительные средства

Real Madrid

Новина українською

После неудачного сезона "сливочные" взяли курс на усиление команды путем расходования немалых средств на трансферном рынке. Не смотря на подписание Трента и назначение нового главного тренера Алонсо, мадридский "Реал" уже активно продвигается в других соглашениях.

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К команде в ближайшее время присоединится Дин Хейсен, а также должны присоединиться Альваро Каррерас и Франко Мастантуоно.


Известно, сколько "Реал" потратит средств: игроки будут стоить клубу 58, 52 и 45 миллионов евро соответственно.


Напомним, что "сливочные" проиграли все внутренние турниры, в том числе финалы Суперкубка и Кубка Испании каталонцам, и вылетели из Лиги Чемпионов в четвертьфинале от лондонского "Арсенала".

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Реал (Мадрид) Франко Мастантуоно Дин Хейсен Альваро Каррерас
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Иван Коломиец
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