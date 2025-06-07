Реал отреагировал на неудачный сезон. Инвестируют значительные средства

После неудачного сезона "сливочные" взяли курс на усиление команды путем расходования немалых средств на трансферном рынке. Не смотря на подписание Трента и назначение нового главного тренера Алонсо, мадридский "Реал" уже активно продвигается в других соглашениях.

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К команде в ближайшее время присоединится Дин Хейсен, а также должны присоединиться Альваро Каррерас и Франко Мастантуоно.



Известно, сколько "Реал" потратит средств: игроки будут стоить клубу 58, 52 и 45 миллионов евро соответственно.



Напомним, что "сливочные" проиграли все внутренние турниры, в том числе финалы Суперкубка и Кубка Испании каталонцам, и вылетели из Лиги Чемпионов в четвертьфинале от лондонского "Арсенала".