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Реал получил приз Reputation D’Or – 2023/24 как клуб с лучшей репутацией в мире
Приз был вручен Эмилио Бутраньо
6 июня мадридский "Реал" был удостоен награды Reputation D'Or 2023/24 как клуб "с лучшей репутацией в мире". Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Президент Всемирной спортивной ассоциации (WSA) Томас Ди Джанантонио вручил приз Reputation D'Or – 2023/24 директору "Реала" по институциональным связям Эмилио Бутраньо.
"Награда вручается с 2020 года, и в этом году она становится признанием образцовой репутации нашего клуба и его положительного влияния. Она подчеркивает то, как клуб использует свою платформу для поддержки добрых дел, создавая наследие за пределами поля, а также его преданность социальному прогрессу", – говорится в заявлении на сайте клуба.
В прошлом году "Реал" также был признан лучшим клубом мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), а также получил звание лучшей команды года на церемонии Laureus World Sports Awards.
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