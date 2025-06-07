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Реал получил приз Reputation D’Or – 2023/24 как клуб с лучшей репутацией в мире

Испания

Приз был вручен Эмилио Бутраньо

Реал получил приз Reputation D’Or – 2023/24 как клуб с лучшей репутацией в мире

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6 июня мадридский "Реал" был удостоен награды Reputation D'Or 2023/24 как клуб "с лучшей репутацией в мире". Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Президент Всемирной спортивной ассоциации (WSA) Томас Ди Джанантонио вручил приз Reputation D'Or – 2023/24 директору "Реала" по институциональным связям Эмилио Бутраньо.

"Награда вручается с 2020 года, и в этом году она становится признанием образцовой репутации нашего клуба и его положительного влияния. Она подчеркивает то, как клуб использует свою платформу для поддержки добрых дел, создавая наследие за пределами поля, а также его преданность социальному прогрессу", – говорится в заявлении на сайте клуба.

В прошлом году "Реал" также был признан лучшим клубом мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), а также получил звание лучшей команды года на церемонии Laureus World Sports Awards.

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Источник:
realmadrid
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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