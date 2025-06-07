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Барселона решила, как поступит с Жоаном Гарсией

Испания
Обновлено

Больше не рассматривают вариант аренды

Барселона решила, как поступит с Жоаном Гарсией

https://www.transfermarkt.world/joan-garcia/profil/spieler/561613

Новина українською

В последнее время ширится немало новостей о планах каталонцев на вратарскую позицию в клубе. Ранее сообщалось, что Жоан Гарсия – приоритетный вариант для коллектива.

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Фабрицио Романо заявил, что Барселона определилась со своим планом: на следующей неделе каталонцы хотят активировать условие выкупа игрока за 25 миллионов евро и завершить переход голкипера.


В клубе отвергли вариант с арендой и считают, что Гарсия должна быть ключевым игроком первой команды.


Напомним, что вратарь сыграл в текущем сезоне 38 поединков, из них 8 сухих, и пропустил в общей сложности 51 гол.

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Барселона Хоан Гарсия
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
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